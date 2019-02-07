На берегу реки в Подмосковье нашли женские руки и ноги

В Раменском районе Московской области на берегу Москва-реки нашли фрагменты тела женщины, передает РИА «Новости».

Дело возбуждено по статье «убийство».

«По данному факту следственным отделом по городу Раменское ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство)», — сообщили в СУ СК по области

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Предварительно установлено, что фрагменты тела — руки и ноги — принадлежат женщине.

Отмечается, что устанавливается личность погибшей, а также причастные к ее убийству.

Ранее расчлененное тело женщины, упакованное в полиэтиленовые пакеты, нашли в водосточной трубе московского парка.