Голодные удмуртские свиньи насмерть загрызли хозяйку
В одном из населенных пунктов Малопургинского района Удмуртии свиньи насмерть загрызли свою хозяйку, у которой произошел эпилептический припадок, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления России.
По предварительной информации, женщина пришла в хлев кормить животных, но из-за эпилептического припадка она упала и потеряла сознание. Пока женщина лежала без чувств, свиньи искусали ее лицо, уши и плечо, в результате женщина скончалась от кровопотери.
Тело женщины наутро обнаружил ее супруг, который из-за болезни вечером накануне отправился спать пораньше.
Уточняется, что инцидент произошел еще 1 февраля, однако известно о нем стало недавно. По факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Австралии собаки загрызли 58 пингвинов.