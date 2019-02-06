Голодные удмуртские свиньи насмерть загрызли хозяйку

В одном из населенных пунктов Малопургинского района Удмуртии свиньи насмерть загрызли свою хозяйку, у которой произошел эпилептический припадок, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления России.

По предварительной информации, женщина пришла в хлев кормить животных, но из-за эпилептического припадка она упала и потеряла сознание. Пока женщина лежала без чувств, свиньи искусали ее лицо, уши и плечо, в результате женщина скончалась от кровопотери.

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Тело женщины наутро обнаружил ее супруг, который из-за болезни вечером накануне отправился спать пораньше.

Уточняется, что инцидент произошел еще 1 февраля, однако известно о нем стало недавно. По факту гибели женщины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Австралии собаки загрызли 58 пингвинов.