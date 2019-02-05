В Госдуме поддержали проект о повышении возраста для покупки оружия

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В Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал проект о праве покупки оружия с 21 года, а не с 18 лет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что возраст решили повысить в целях общественной безопасности, защиты жизни и здоровья россиян.

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Однако покупать холодное клинковое оружие для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой разрешается с 18 лет.

Ранее сообщалось, что Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия после ЧП в Керчи.