Французский суд вынес приговор одному из лидеров «желтых жилетов»
Лидер движения «желтых жилетов» в Марселе, задержанный 26 января за оскорбление сотрудников полиции и провокации к совершению насилия в ходе акций протеста, приговорен к шести месяцам заключения условно. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
По данным издания, 41-летний представитель движения «желтых жилетов», имя которого не называется, трижды сталкивался с двумя полицейскими, между ними произошла ссора.
Реклама
Сообщается, что вечером того же дня на правоохранителей напала группа «желтых жилетов» и забросала их камнями. Один из полицейских был травмирован.
Ранее СМИ рассказали, что Макрон намерен успокоить «желтых жилетов» с помощью референдума.