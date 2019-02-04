Французский суд вынес приговор одному из лидеров «желтых жилетов»

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Лидер движения «желтых жилетов» в Марселе, задержанный 26 января за оскорбление сотрудников полиции и провокации к совершению насилия в ходе акций протеста, приговорен к шести месяцам заключения условно. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

По данным издания, 41-летний представитель движения «желтых жилетов», имя которого не называется, трижды сталкивался с двумя полицейскими, между ними произошла ссора.

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Сообщается, что вечером того же дня на правоохранителей напала группа «желтых жилетов» и забросала их камнями. Один из полицейских был травмирован.

Ранее СМИ рассказали, что Макрон намерен успокоить «желтых жилетов» с помощью референдума.