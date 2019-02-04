Появилось видео осмотра горевшего в центре Москвы дома

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На официальном канале Следственного комитета (СК) России в ютьюбе опубликовано видео осмотра жилого дома, в котором ранее произошел пожар.

На кадрах ролика видно, что в результате пожара задние сильно пострадало.

Ранее СК подтвердил информацию о возросшем числе жертв пожара в центре Москвы.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.