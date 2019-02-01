В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщат РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

«Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — сказал представитель посольства.

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Уточняется, что судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде, после того как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. Здесь местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонн кокаина. Экипаж был задержан местными властями, судно находится в порту.

По данным посольства России, задержано 11 человек, по предварительной информации, все они граждане России.