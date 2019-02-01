В Токио пассажирский самолет занесло при посадке из-за обледеневшей ВПП

В аэропорту Токио пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Japan Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за ее обледенения, сообщает NHK.

На телеканале рассказали, что воздушное судно прибыло из Нью-Дели, на его борту находились 200 пассажиров. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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По предварительным данным, самолет занесло на ВПП из-за выпавшего днем ранее снега, который спровоцировал обледенение полосы.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за удара молнии.