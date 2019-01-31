Арестован зампред правительства Ленинградской области

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое постановление вынес Дзержинский районный суд Петербурга в четверг, 31 января.

Реклама

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — объявил судья Владимир Васюков.

Уточняется, что Коваль обвиняется в организации особо крупного мошенничества.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.