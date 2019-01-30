В Кремле отреагировали на вбросы о трагедии в Магнитогорске

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к вбросам, связанным с трагедией в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Режим ЧС был введен после взрыва газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске, который произошел 31 декабря 2018 года. В результате произошедшего погибли 39 человек.

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«Мы с вами все слышали сообщения на этот счет специальных служб и, главное, — следственных органов, поэтому здесь тоже нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным вбросам», — сказал Песков.

Ранее в Магнитогорске начали демонтаж поврежденных при взрыве подъездов.