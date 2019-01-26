В Германии раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда

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Немецкая журналистка заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в неуместное торжество. Свое мнение она выразила в статье для издания Süddeutsche Zeitung.

Она подчеркнула, что речь идет о масштабной трагедии, и выступила против военного парада.

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По ее словам, власти отправляют на мероприятие солдат вместо того, чтобы просто проявить сочувствие. Акцент при этом делается на «национальной гордости», а не на памяти.

Автор статьи добавила, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением, в результате которого погибло огромное количество людей.

Ранее сообщалось, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.