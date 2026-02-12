В зоне СВО погиб замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Гром»

Заместитель командира одного из батальонов спецназа «Ахмат» погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир подразделения, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Вчера погиб «Гром». Наш заместитель командира батальона», — говорится в заявлении.

Алаудинов уточнил, что все произошло в районе населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором находился военнослужащий. По словам генерал-лейтенанта, «Гром» принял удар на себя и получил несовместимые с жизнью ранения.

Как отметил командир «Ахмата», у погибшего остались жена и четверо детей.

9 февраля военный корреспондент Влад Зиздок заявил, что в зоне СВО при выполнении боевого задания погиб командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек». Мужчина начинал службу в рядах ЧВК «Вагнер», в 2023 году президент РФ Владимир Путин наградил его медалью «За отвагу». В том же году Гаспарян возглавил армянский батальон «АрБат».

Ранее сообщалось, что Гаспарян погиб на фронте за несколько дней до собственной свадьбы.