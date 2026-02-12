В Госдуме предложили снять запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

Банки не должны вводить запреты для заемщиков сдавать в аренду квартиры в ипотеке. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Парламентарий уточнил, что сдача квартир помогает заемщикам выживать в условиях «запредельных цен и дорогих кредитов». Он также сообщил, что намерен обратиться в Центробанк с этой инициативой.

До этого Миронов назвал «идиотами» тех, кто замедляет работу мессенджера Telegram. Он также призвал адекватно оценивать риски для государства и общества и наказать тех, кто виноват в проблемах с работой мессенджера. В качестве наказания парламентарий предложил отправить сотрудников профильных ведомств, ответственных за работу приложения, на спецоперацию (СВО). Миронов подчеркнул, что люди должны сами себе выбирать те программы для общения, которые им более подходят. При этом он похвалил мессенджер Макс, и отметил, что, несмотря на его успех, у россиян должен оставаться выбор.



Ранее Миронов возмутился тарифами за коммуналку и призвал проверить сферу ЖКХ.