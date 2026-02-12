Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Госдуме предложили снять запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

Миронов: банки не должны вводить запреты на сдачу в аренду квартиры в ипотеке
Илья Питалев/РИА Новости

Банки не должны вводить запреты для заемщиков сдавать в аренду квартиры в ипотеке. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Парламентарий уточнил, что сдача квартир помогает заемщикам выживать в условиях «запредельных цен и дорогих кредитов». Он также сообщил, что намерен обратиться в Центробанк с этой инициативой.

До этого Миронов назвал «идиотами» тех, кто замедляет работу мессенджера Telegram. Он также призвал адекватно оценивать риски для государства и общества и наказать тех, кто виноват в проблемах с работой мессенджера. В качестве наказания парламентарий предложил отправить сотрудников профильных ведомств, ответственных за работу приложения, на спецоперацию (СВО). Миронов подчеркнул, что люди должны сами себе выбирать те программы для общения, которые им более подходят. При этом он похвалил мессенджер Макс, и отметил, что, несмотря на его успех, у россиян должен оставаться выбор.

Ранее Миронов возмутился тарифами за коммуналку и призвал проверить сферу ЖКХ.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!