Общество

Россиянин забыл змею в вагоне трамвая

Е1: в Екатеринбурге мужчина потерял змею в вагоне трамвая
Telegram-канал «Потеряшки ЕКБ»

В Екатеринбурге мужчина потерял маисового полоза в трамвае № 15, змея сбежала, когда владелец вез ее под курткой. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел днем 11 февраля. Мужчина купил змею в зоомагазине и повез домой в общественном транспорте. Он спрятал питомца под куртку, чтобы тот не замерз. Когда владелец вышел на остановке, то обнаружил пропажу.

Полозу около 45 см, он не ядовит и не опасен для людей. Владелец просит помощи в поисках питомца.

До этого россияне нашли у себя в ванной змею во время отдыха в Таиланде. Туристы решили сами осмотреть механизм и шланги, чтобы понять, что произошло. Изначально пара предполагала, что сливной шланг ведет в канализацию, но на деле вся вода оказывалась прямо на улице. В какой-то момент в шланг заползла змея, но не смогла выбраться.

Ранее россиянке грозит срок за попытку вывоза змей из Индонезии.
 
