Российский аэропорт приостановил прием и отправку самолетов

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:50 мск.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого пермский аэропорт Большое Савино также приостановил прием и отправку самолетов. Кроме того, сейчас ограничения действуют в аэропортах в Кирове (Победилово), Ярославле и Котласе. Последний город расположен в Архангельской области.

В ночь на 12 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали в Краснодарском крае, Смоленской, Тульской, Волгоградской и Курской областях, над акваторией Черного моря. В Липецкой области отразили атаку двух дронов, в Ростовской области — трех. Еще четыре беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, пять — в Крыму, девять — в Нижегородской области. В Тамбовской области ликвидировали 13 БПЛА, в Воронежской области — 19, в Брянской области — 21, в Белгородской области — 24.

Ранее в Росавиации заявили, что россияне в аэропортах уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов.