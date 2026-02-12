Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский аэропорт приостановил прием и отправку самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Ухты
Svetlanistaya/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:50 мск.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого пермский аэропорт Большое Савино также приостановил прием и отправку самолетов. Кроме того, сейчас ограничения действуют в аэропортах в Кирове (Победилово), Ярославле и Котласе. Последний город расположен в Архангельской области.

В ночь на 12 февраля над территорией России перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Единичные цели нейтрализовали в Краснодарском крае, Смоленской, Тульской, Волгоградской и Курской областях, над акваторией Черного моря. В Липецкой области отразили атаку двух дронов, в Ростовской области — трех. Еще четыре беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, пять — в Крыму, девять — в Нижегородской области. В Тамбовской области ликвидировали 13 БПЛА, в Воронежской области — 19, в Брянской области — 21, в Белгородской области — 24.

Ранее в Росавиации заявили, что россияне в аэропортах уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!