В Анапе организовали мемориал в техникуме, где произошла стрельба

В техникуме в Анапе после стрельбы организовали мемориал в память об охраннике
Telegram-канал Светлана Маслова

В Анапском индустриальном техникуме организовали мемориал в память об охраннике, получившем несовместимые с жизнью ранения в результате устроенной студентом стрельбы. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказала мэр Анапы Светлана Маслова.

По ее словам, в учебном заведении установили фотографию мужчины. Глава города-курорта подчеркнула, что он был душевным человеком, которого любили учащиеся.

«Сегодня с утра ему отдают дань памяти. Вся помощь будет оказана не только со стороны органов местного самоуправления, но и со стороны техникума, со стороны охранного предприятия, где человек работал», — добавила Маслова.

11 февраля один из студентов Анапского индустриального техникума принес в учебное заведение охотничье ружье и устроил стрельбу. В результате пострадали три человека, одного из них — охранника — спасти не удалось. Мужчина «принял удар на себя» и успел вызвать полицию. Прибывшие на место силовики задержали стрелявшего, против него было возбуждено уголовное дело. Как писали СМИ, перед трагедией фигурант публиковал в социальных сетях посты о прежних нападениях на учебные заведения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор техникума в Анапе рассказала о хронологии стрельбы.
 
