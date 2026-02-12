17 февраля в небе над Антарктидой вспыхнет «огненное кольцо»

ПНИПУ: 17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение — оно будет кольцеобразным. Чем оно уникально, когда достигнет максимума и где его можно увидеть, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В день затмения Луна пройдет прямо перед Солнцем, но не сможет полностью закрыть его диск. В результате вокруг темного силуэта спутника появится яркая светящаяся кайма — эффект «огненного кольца». Такое происходит, когда Луна находится в апогее — самой дальней точке своей эллиптической орбиты — и ее видимый диаметр становится меньше солнечного.

«Солнечные затмения бывают трех основных типов: кольцеобразное, полное и частное. Вид явления в максимальной фазе определяет его тип. При кольцеобразном Луна оказывается в дальней точке орбиты и не может полностью закрыть Солнце, образуя вокруг себя «огненное кольцо». При полном затмении диск Луны целиком перекрывает Солнце, открывая солнечную корону, а при частном закрывается лишь часть светила», — пояснил Евгений Бурмистров.

По его словам, кольцеобразные затмения достаточно редки — в среднем около 14 раз за столетие. Их особенность заключается в точности небесной геометрии: для появления «огненного кольца» необходимо почти идеальное выравнивание Солнца, Земли и Луны при нахождении спутника в апогее.

«В отличие от полного затмения, где на Землю падает темная умбра — область полной тени, при кольцеобразном планету пересекает антумбра. Это зона, в которой Луна кажется меньше Солнца и не может скрыть его полностью. Именно внутри этой области рождается эффект сияющего кольца», — объяснил ученый.

Февральское затмение входит в цикл Сарос 121, повторяющийся каждые 18 лет и 11 дней. Предыдущее затмение этой серии наблюдалось 7 февраля 2008 года, следующее произойдет 28 февраля 2044 года.

Затмение начнется в 12:56 по московскому времени. Максимальная кольцеобразная фаза наступит в 15:13 МСК и продлится чуть более двух минут. В этот момент Луна закроет около 96% солнечного диска.

«Мимолетность кульминации связана с огромной скоростью движения лунной тени — она достигает 3500–4500 км/ч. «Огненное кольцо» буквально проносится над поверхностью планеты быстрее истребителя», — отметил Бурмистров.

Полоса максимальной фазы пройдет по удаленным районам Антарктиды и Южного океана, ее ширина составит около 616 километров. Наиболее благоприятные условия ожидаются в районе антарктических станций «Конкордия» и «Мирный». Частные фазы смогут наблюдать жители юга Южной Америки, южных районов Африки и Антарктиды.

Эксперт напоминает, что смотреть на Солнце без специальной защиты опасно даже во время затмения. Для наблюдений необходимо использовать сертифицированные солнечные фильтры или методы непрямой проекции изображения.

Ранее под поверхностью Земли были обнаружены две аномальные области неизвестного происхождения.