В Одесской области повреждена крупная электроподстанция

В Одесской области зафиксированы значительные разрушения на крупной электроподстанции, ведется разборов завалов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

По информации компании, повреждения получила 31-я по счету подстанция.

«Разрушения значительны», — отметили в ДТЭК.

В компании заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.

О повреждении энергитической инфраструктуры в Одесском районе также сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

8 февраля в Минобороны РФ сообщили об атаке российских военных на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 145 районах. Сбито более 40 вражеских беспилотников и свыше 20 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее военкор заявил, что Украина вынудила Россию продолжить удары по энергетике.