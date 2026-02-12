«Главное — участие»: Роднина о Гуменнике на Олимпиаде

Роднина заявила, что Гуменник может рассчитывать на хороший прокат на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что россиянин Петр Гуменник может рассчитывать на хороший прокат на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Гуменник может рассчитывать на хороший прокат. У вас все Олимпийские игры — это только пьедестал? Девиз Игр какой? «Главное — участие». Хотеть не вредно, но мы четыре года нигде не выступали», — сказала Роднина.

В скороткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.



Ранее Гуменник пропустил тренировку на Олимпиаде.