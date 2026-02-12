«Главное — участие»: Роднина о Гуменнике на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что россиянин Петр Гуменник может рассчитывать на хороший прокат на Олимпиаде, передает «Чемпионат».
«Гуменник может рассчитывать на хороший прокат. У вас все Олимпийские игры — это только пьедестал? Девиз Игр какой? «Главное — участие». Хотеть не вредно, но мы четыре года нигде не выступали», — сказала Роднина.
В скороткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.
До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.
Ранее Гуменник пропустил тренировку на Олимпиаде.