Общество

СМИ узнали об отсутствии доверия к США среди партнеров по НАТО

Politico: жители Канады и европейских стран не видят в США надежного союзника
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Значительная доля жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании не видят в Соединенных Штатах Америки надежного союзника. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Public First, передает Politico.

По данным издания, 57% канадцев считают Вашингтон ненадежным союзником. Среди немцев недоверие к партнеру по НАТО испытывают 50% респондентов, среди французов — 44% опрошенных, а в Великобритании — 39%.

Согласно результатам опроса, наибольшая доля людей, высоко оценивающих США в качестве партнеров, в Великобритании — 35%. В материале говорится, что рост негативного восприятия Штатов как союзника был установлен именно за последний год.

В январе социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild провел опрос, результаты которого свидетельствовали о том, что более 60% жителей Германии воспринимают президента США Дональда Трампа как угрозу для ФРГ.

Исследование показало, что 61% респондентов заявил, что с большей вероятностью видят в Трампе угрозу для Германии. Только 24% опрошенных видят в президенте США союзника, еще 15% не стали отвечать на поставленный вопрос.

Ранее опрос показал, что почти 90% американцев против силового захвата США Гренландии.
 
