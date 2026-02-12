Размер шрифта
Культура

Безруков отказался комментировать сообщения о ректорстве школой-студией МХАТ

«Ленфильм»

Народный артист России Сергей Безруков в беседе с ТАСС не стал отвечать на слух о ректорстве школой-студией МХАТ вместо Константина Богомолова.
Безруков отказался комментировать данную информацию.

Богомолова назначили и. о. ректора 23 января. 26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять худрука с должности.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

11 февраля художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов был освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

ТАСС заявляло, что Сергей Безруков, Дмитрий Певцов или Евгений Писарев претендуют на должность ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что ему не предлагали возглавить МХАТ.
 
