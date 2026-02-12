Размер шрифта
Общество

Сбежавшая соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала заочный арест

РИА: Серебрицкая обжаловала заочный арест по делу о покушении на Алексеева
Кадр из видео, полученного с камеры наружного наблюдения/ФСБ РФ/РИА Новости

Защита Зинаиды Серебрицкой, которую следствие считает пособницей покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, обжаловала ее заочный арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В материалах указано, что апелляционная жалоба на решение Замоскворецкого суда Москвы поступила 11 февраля. Интересы Серебрицкой в суде представлял адвокат, назначенный государством.

По словам следователя, женщина скрылась от правосудия на территории Турции. В видеоматериалах, которые распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, указано, что подозреваемая покинула территорию России 5 февраля. Уточняется, что она улетела из московского аэропорта Внуково в Стамбул.

По данным следствия, исполнителем покушения на генерала Алексеева оказался Любомир Корба — гражданин РФ украинского происхождения. После содеянного он улетел из России из ОАЭ, однако 8 февраля мужчину экстрадировали. Кроме того, в Москве задержали соучастника преступления Виктора Васина, а их сообщница скрылась на Украине. Она объявлена в розыск. Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в Алексеева не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали в одну из московских больниц, 7 февраля он пришел в сознание.

Ранее в СК сообщили, где находится пришедший в сознание после покушения генерал Алексеев.
 
