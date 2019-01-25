Устроившего стрельбу у школы в Красноярском крае задержали

В министерстве образования Красноярского края проинформировали о задержании подростка, который устроил стрельбу около школы в поселке Абалаково, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия.

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«В настоящее время… задержан», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по факту стрельбы, которую устроил ученик у школы в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело.