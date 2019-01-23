Суд решил арестовать «захватчика» самолета из Сургута
Суд принял решение арестовать пассажира Павла Шаповалова, который попытался угнать самолет, следовавший по маршруту Сургут — Москва, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Шаповалов будет арестован на два месяца.
22 января рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Он заявлял, что вооружен. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске.
Ранее сообщалось, что «захватчику» самолета из Сургута назначили психиатрическую экспертизу.