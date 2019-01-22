Неизвестный попытался протаранить ворота резиденции президента Польши

Неизвестный мужчина за рулем легкового автомобиля попытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве, передает PAP.

Сообщается, что 36-летнего мужчину уже задержали.

По информации агентства, неизвестный также совершил наезд на полицейского, который попытался его остановить. Пострадавшего доставили в больницу.

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Уточняется, что в пресс-службе президента Польши и в Службе охраны польского правительства подтвердили информацию о попытке неизвестного проникнуть на территорию резиденции главы государства.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали угрожавшего президенту мужчину после гибели мэра.