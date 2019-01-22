СК рассказал о личности «захватчика» самолета Сургут — Москва

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Пассажир рейса Сургут — Москва, который требовал перенаправить самолет в Афганистан, угрожая оружием, был ранее судим. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что «захватчиком» оказался житель Сургута, имеющий судимость за порчу имущества.

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По информации источника РИА «Новости», правонарушителем является 41-летний мужчина по имени Павел.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске.

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