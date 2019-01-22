Экипаж самолета Сургут — Москва договорился с пассажиром, требовавшим лететь в Афганистан

Экипаж рейса Сургут — Москва сумел уговорить пассажира, который требовал развернуть самолет в Афганистан, выполнить посадку борта для дозаправки в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Другой источник в авиакругах сообщил, что требовавший об этом пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске.

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