Из-за снегопадов в США отменены 2 тысячи рейсов

Около двух тысяч рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов, передает CNN.

По имеющимся данным, наибольшие проблемы возникли у пассажиров на Среднем Западе и Северо-востоке США.

Также сообщается, что в аэропорту Омахи, штат Небраска, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за этого аэропорт пришлось полностью закрыть на несколько часов.

Реклама

Как отмечается, никто из 150 пассажиров самолета в результате инцидента не пострадал.

Синоптики в США предупреждают, что в ближайшие сутки сильные снегопады продолжатся.

Вчера, 18 января, сообщалось, что в аэропортах Москвы отменили и задержали почти 70 рейсов.