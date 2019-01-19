В Париже начались новые задержания «желтых жилетов»

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В Париже в ходе новой акции участников движения «желтые жилеты» 19 января произошли задержания, сообщает BFM TV.

В ходе десятой по счету акции протеста, по предварительным данным, были задержаны 12 человек.

Аресты происходили в ходе выборочных проверок, в частности, за ношение запрещенного оружия, сообщили в штабе полиции.

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Там же заявили, что демонстрация проходит в спокойной обстановке.

Ранее во Франции заявили о «беспрецедентном уровне» насилия на протестах.