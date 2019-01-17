Синоптики рассказали, когда температура в Москве опустится до -17°С

В Гидрометцентре России рассказали, когда в столичный регион вернутся морозы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, 17 января в город придут метели, а 18 января температура станет максимально высокой и достигнет +3°С.

Реклама

«В понедельник, 21 января, пройдет небольшой снег, ночью похолодает до минус 12-7, днем прогнозируется минус 10-5», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что 22 января температура опустится до -17°С ночью и до -14°С днем.

Ранее в МЧС экстренно предупредили о плохой погоде в Подмосковье.