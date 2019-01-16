В результате взрыва газа в жилом доме в Тбилиси погибли 3 человека

На шестом этаже девятиэтажного жилого здания на севере Тбилиси произошел взрыв газа. Погибли минимум 3 человека, среди них есть дети, передает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

«В результате взрыва, произошедшего вследствие утечки природного газа, погибло три человека, несколько человек получили ранения, они доставлены в клиники», — рассказал Купатадзе.

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По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в результате взрыва ранены пять человек, среди них трое детей.

Сообщается, что жильцы пострадавшего при взрыве дома эвакуированы, а здание оцеплено. На месте ЧП работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси задержали зятя действующего президента Грузии.