Ликвидированы атаковавшие отель с иностранцами в Кении

Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что все нападавшие на отель в столице страны ликвидированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По его словам, спецоперация к настоящему моменту завершена.

«Сейчас я могу подтвердить, что около часа назад операция по обеспечению безопасности в отеле Dusit завершилась, все террористы ликвидированы», — сказал Кениата.

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Он также привел последние данные о погибших, согласно которым жертвами стали 14 человек, в том числе иностранцы.

Ранее сообщалось, что при нападении на отель в Кении погибли граждане США и Великобритании.