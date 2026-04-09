«Смерти нет»: бывший «народный губернатор» ДНР высказался о гибели Пригожина

Бывший «народный губернатор» Донецкой народной республики (ДНР), ветеран СВО Павел Губарев в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на его YouTube-канале высказался о судьбе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Он утверждает, что Пригожин не погиб в авиакатастрофе в 2023 году.

Собеседник Дудя не стал вдаваться в подробности и лишь с улыбкой заявил: «Смерти нет, все живы». Губарев отметил, что у него есть основания так считать, напомнив, в частности, что похороны Пригожина проходили в полузакрытом формате.

До этого бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Яга» высказал мнение о том, что Пригожин 100% уцелел в авиакатастрофе в 2023 году и занимается представлением России в Африке. При этом каких-либо доказательств своих слов военный привести не смог.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, включая Пригожина. Никто не выжил.

1 июня 2024 года в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину. Несколько участников ЧВК возложили цветы к монументу. В этот день люди подходили к могиле предпринимателя раз в несколько минут.

