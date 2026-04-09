Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

«Смерти нет»: бывший «народный губернатор» ДНР высказался о гибели Пригожина

Sergei Ilnitsky/Pool/Reuters

Бывший «народный губернатор» Донецкой народной республики (ДНР), ветеран СВО Павел Губарев в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на его YouTube-канале высказался о судьбе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Он утверждает, что Пригожин не погиб в авиакатастрофе в 2023 году.

Собеседник Дудя не стал вдаваться в подробности и лишь с улыбкой заявил: «Смерти нет, все живы». Губарев отметил, что у него есть основания так считать, напомнив, в частности, что похороны Пригожина проходили в полузакрытом формате.

До этого бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Яга» высказал мнение о том, что Пригожин 100% уцелел в авиакатастрофе в 2023 году и занимается представлением России в Африке. При этом каких-либо доказательств своих слов военный привести не смог.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург. На борту находились 10 человек, включая Пригожина. Никто не выжил.

1 июня 2024 года в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину. Несколько участников ЧВК возложили цветы к монументу. В этот день люди подходили к могиле предпринимателя раз в несколько минут.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!