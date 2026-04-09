Россия продемонстрировала свою позицию в отношении заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера, направив в пролив Ла-Манш фрегат ВМФ РФ «Адмирал Григорович». Об этом сообщило британское издание Daily Express.

В статье отмечается, что действия российского флота можно расценивать как своеобразный ответ на угрозы британского премьера о возможности захвата находящихся под санкциями судов в территориальных водах Великобритании.

»[Президент РФ] Владимир Путин высмеял сэра Кира Стармера, отправив военный корабль для сопровождения танкеров через Ла-Манш», — пишет газета.

Авторы статьи предполагают, что в Кремле, возможно, сочли блефом заявления британской стороны о санкционировании операций по захвату судов силами специальных подразделений. Подчеркивается, что с момента объявления о готовности к таким действиям, ни одно судно так и не было задержано британскими спецслужбами.

26 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал зеленый свет британским военным на задержание и досмотр судов, попавших под санкции, в случае транзита через территориальные воды страны.

Ранее Кремль объяснил проход фрегата с танкерами защитой от возможных пиратских действий.