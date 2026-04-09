Впервые с 28 февраля Иран не атаковал страны Персидского залива

Иран впервые с 28 февраля не атаковал страны Персидского залива 9 апреля. Об этом сообщает Aljazeera.

«Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар и Оман сегодня не сообщали о каких-либо враждебных воздушных атаках, что знаменует собой первую длительную приостановку подобных ударов со стороны Ирана с начала войны 28 февраля», — говорится в сообщении.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

