Пашинян допустил обсуждение передачи железных дорог от России Казахстану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность обсуждения судьбы российского концессионного управления железными дорогами республики с делегацией Казахстана. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

На пресс-конференции Пашиняна спросили, в каких направлениях он планирует вести переговоры о дальнейшем управлении армянской железнодорожной сетью. Глава правительства республики ответил, что готов обсуждать этот вопрос в том числе с Астаной.

«Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана», — подтвердил он.

Пашинян подчеркнул, что Ереван при этом по-прежнему открыт для диалога с Москвой, и «работа в этом направлении будет продолжена». При нынешней схеме управления железными дорогами Армения, по его словам, теряет стратегические и конкурентные преимущества.

При этом глава армянского правительства заверил, что не собирается вести переговоры по этому поводу с третьими сторонами «за спиной» у России.

В середине февраля Пашинян предлагал Москве продать концессию на железнодорожную сеть Армении, а в декабре предупреждал, что если она не обеспечит оперативный ремонт дорог, власти республики их изымут и начнут восстановление за счет собственного бюджета.

Железными дорогами Армении управляет Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) по праву концессии, договор о которой был подписан в 2008 году. Срок действия этого документа — 30 лет.

Ранее Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным.