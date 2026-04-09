«Будет одним из феноменальных случаев»: призер чемпионата мира о возвращении Трусовой

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая назвала феноменальным возвращение на лед фигуристки Александры Трусовой (в замужестве Игнатовой). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Очень радостно, когда видим спортсменов не один‑два сезона, а много лет. И это будет одним из феноменальных случаев, потому что из одиночниц мало кто так возвращался. Единицы. После родов тем более», — сказала Погорилая.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

