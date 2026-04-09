В Федеральном профсоюзе авиадиспетчеров России прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Сергея Ковалева. Следственные действия проходили в рамках дела о мошенничестве сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, мужчину подозревают в выводе порядка 11 млн рублей у первичной профсоюзной организации Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. В 2025 году Ковалев исключил ее из состава ФПАД. При этом он не стал возвращать московским авиадиспетчерам — членам ППО деньги, оставшиеся на счету. Эти средства не поступили в распоряжение ФПАД.

Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи сейчас беседуют с Ковалевым и его бухгалтером.

9 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Конфедерации труда России (КТР) и ее членских организациях состоялись обыски после жалоб сотрудников на растрату руководством средств, направленных на оказание гуманитарной помощи российской армии. По информации канала, в результате проверки в офисах КТР выяснилось, что подразделения, которым предназначалась гумпомощь, ничего не получали.

Ранее обыски прошли в редакции «Новой газеты» в Москве.

 
