Автор бестселлера «Горничная» раскрыла свою личность после 23 лет двойной жизни

Писательница Сара Коэн подтвердила авторство «Горничной»
Open Book with Jenna Bush Hager

Автор бестселлера «Горничная» Фрида Макфадден раскрыла свою личность после 23 лет двойной жизни. Интервью 45-летняя американская писательница дала USA Today.

Фрида Макфадден сообщила, что ее настоящее имя Сара Коэн и она врач. Раньше женщина работала Нью-Йорке и лечила неврологические расстройства.

«В моей карьере наступил момент, когда я устала от этого секрета. Устала от того, что люди спорят, реальный ли я человек или за меня пишут три человека. Я настоящая, у меня есть настоящая личность, мне нечего скрывать», — заявила она.

До этого Коэн появлялась на публике в парике и очках. Она пояснила, что очки действительно носит, а на публике носила парик.

Коэн хотела, чтобы ее писательская работа не мешала работе в больнице.

«Моей главной целью было сохранить это в тайне до тех пор, пока я не буду готова оставить медицинскую карьеру, чтобы не получилось так, что все, с кем я работаю, внезапно все узнали, и это поставило бы под угрозу мою способность трудиться», — объяснила она.

Коэн опубликовала «Горничную» в 2022 году. В 2025 году вышла экранизация книги с Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях, снимают и продолжение фильма. Триллер Пола Фига стал кассовым хитом в России, собрав более 1,017 млрд рублей за месяц проката.

Ранее звезда Spice Girls объяснила, почему задерживается фильм о группе.

 
