Автор бестселлера «Горничная» раскрыла свою личность после 23 лет двойной жизни

Автор бестселлера «Горничная» Фрида Макфадден раскрыла свою личность после 23 лет двойной жизни. Интервью 45-летняя американская писательница дала USA Today.

Фрида Макфадден сообщила, что ее настоящее имя Сара Коэн и она врач. Раньше женщина работала Нью-Йорке и лечила неврологические расстройства.

«В моей карьере наступил момент, когда я устала от этого секрета. Устала от того, что люди спорят, реальный ли я человек или за меня пишут три человека. Я настоящая, у меня есть настоящая личность, мне нечего скрывать», — заявила она.

До этого Коэн появлялась на публике в парике и очках. Она пояснила, что очки действительно носит, а на публике носила парик.

Коэн хотела, чтобы ее писательская работа не мешала работе в больнице.

«Моей главной целью было сохранить это в тайне до тех пор, пока я не буду готова оставить медицинскую карьеру, чтобы не получилось так, что все, с кем я работаю, внезапно все узнали, и это поставило бы под угрозу мою способность трудиться», — объяснила она.

Коэн опубликовала «Горничную» в 2022 году. В 2025 году вышла экранизация книги с Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях, снимают и продолжение фильма. Триллер Пола Фига стал кассовым хитом в России, собрав более 1,017 млрд рублей за месяц проката.

