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Двойной агент Сергей Скрипаль подавлен из-за того, что не смог посетить могилу своей жены Людмилы в британском городе Солсбери, рассказал его друг, имя которого не раскрывается. Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

После завершения реабилитации в британской больнице Сергей Скрипаль и его дочь Юлия скрылись от глаз общественности, об их местонахождении достоверно неизвестно. Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Скрипали могут проживать в настоящее время на юге Англии. По информации издания, им могли предложить работу в британских спецслужбах.

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Как пишет таблоид, ссылаясь на комментарий друга, Сергей Скрипаль, который находится в «секретном месте», хотел посетить могилу жены в день ее рождения. Отмечается, что в пятницу, 11 января, ей бы исполнилось 66 лет.

«Сергей любил проводить время со своими близкими — он будет убит горем, если не сможет вернуться», — передает таблоид комментарий друга Скрипаля.

Людмила Скрипаль переехала в Великобританию в 2010 году. В 2012 году она умерла от рака, ее могила расположена в Солсбери, где находится дом Скрипаля. Кроме того, в Солсбери находится и могила сына Скрипаля — Александра, который умер в 2017 году.

Как рассказал источник, 67-летний Скрипаль регулярно ухаживал за участками на кладбище, где лежат тела его жены и сына в Солсбери.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.