Пермяк пытался расправиться с беременной девушкой в авто, а потом бросил ее на свалке

В Перми водитель расправился с беременной девушкой в авто и бросил ее на свалке

В Перми мужчина расправился с беременной женщиной в машине, а затем оставил ее на свалке. Об этом сообщает СК по региону.

«46-летний мужчина находился в машине со своей знакомой. Он узнал, что девушка беременна, схватил ее за шею и начал душить», –сообщили в краевом СК.

Мужчина нанес беременной девушке травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов арестовала водителя. По словам нарушителя, он отнес тело на мусорную свалку и оставил там. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, мотивы произошедшего устанавливаются.

