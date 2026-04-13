Расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на €22 млрд

Фон дер Ляйен: с начала конфликта в Иране расходы ЕС выросли на €22 млрд

Европейские расходы на импорт энергоресурсов выросли с начала конфликта вокруг Ирана на €22 млрд. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике. Счет ЕС на энергоресурсы вырос на €22 млрд за 44 дня конфликта», — отметила она.

Также во время выступления она добавила, что ЕК на саммите 23 апреля намерена предложить использовать нефтяные резервы Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы повлиять на цены.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины.

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на прогнозы американских чиновников и бывших дипломатов написала, что блокада Ормузского пролива со стороны США приведет к нехватке топлива и еще сильнее дестабилизирует мировые энергетические рынки.

.

Ранее Иран назвал незаконной морскую блокаду со стороны США.