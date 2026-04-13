Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

Лукашенко: сотрудничество между Минском и Будапештом должно продолжаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Его слова передает агентство «БелТА».

Лукашенко выразил надежду на сильный голос Венгрии на международной арене, который и дальше будет звучать в духе прагматизма, а Будапешт и дальше будет поддерживать всеобщую безопасность и уважать народы.

«Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», — отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент пожелал Мадьяру здоровья и успехов.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов в Венгрии не скажутся на развитии конфликта между РФ и Украиной.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Ранее Орбан сделал заявление о своей победе на выборах.