Российский подросток ударил сверстника ножом в живот во время ссоры

В Тульской области подросток ударил сверстника ножом в живот во время ссоры

В Тульской области ссора 16-летних подростков обернулась поножовщиной. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 апреля на улице Октябрьской в Центральном микрорайоне — двое юношей поссорились. Причина конфликта между ними не уточняется. В ходе выяснения отношений один из них ударил другого ножом в область живота.

Пострадавшего молодого человека вовремя доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании юноше меры пресечения.

