Евросоюз задумал как можно скорее выдать кредит Украине после победы Мадьяра

Председательствующий в Евросоюзе Кипр постарается как можно быстрее решить вопрос с выдачей Украине кредита на €90 млрд и ввести новый пакет санкций против России после победы на выборах в Венгрии Петера Мадьяра. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на анонимного представителя Кипра в ЕС.

«Нашей целью остается реализовать как кредит для Украины на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций как можно быстрее», – заявил чиновник.

12 апреля в Венгрии на парламентских выборах победила оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой и подчеркнул, что Киев готов сотрудничать с Венгрией. Издание Politico написало, что для Зеленского победа Мадьяра имеет «горьковатый вкус», так как политик выступает против отправки венгерского оружия и денег Киеву, а также не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд из-за блокировки Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее в Раде анонсировали восстановление «добрососедства» с Венгрией.