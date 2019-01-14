МЧС: под завалами на месте взрыва в Шахтах остаются четыре человека
В управлении МЧС по Ростовской области проинформировали, что на месте взрыва газа в жилом доме в Шахтах из-под завалов достали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что из-за произошедшего из дома были эвакуированы 140 человек.
«Один человек погиб, остается неизвестной судьба четырех человек», — заявили в ведомстве.
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Ранее из-под завалов дома в городе Шахты извлекли еще одного человека.
В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В доме произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.