Одну из ВПП в Шереметьево закрыли после инцидента с самолетом

Одну из взлетно-посадочных полос в аэропорту «Шереметьево» закрыли после инцидента с самолетом чешской авиакомпании Smart Wings, передает РИА «Новости».

Уточняется, что самолет выкатился за пределы ВПП.

«В связи с инцидентом аэропорт «Шереметьево» был вынужден закрыть ВПП-1 для проведения производственных работ по эвакуации ВС. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов», — говорится в сообщении.

Как сообщается, на борту самолета были 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.