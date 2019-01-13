Открытое горение на НПЗ в Уфе ликвидировано

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в одном из помещений нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС Башкирии.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

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По уточненным данным, возгорание на площадке НПЗ произошло в 9.10 (7.10 мск) на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Уфе произошел пожар.