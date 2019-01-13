В Китае при обвале на угольной шахте погибли 19 человек

На северо-западе Китая произошло обрушение крыши угольной шахты, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это произошло в 11.30 мск 12 января в городе Шеньму.

Согласно имеющейся информации, под землей находились 87 человек. Спасателям удалось спасти 66 из них, еще 19 погибли. В настоящее время ищут двух шахтеров, которые остаются под землей.

Ранее сообщалось, что в Китае произошел обвал на угольной шахте.