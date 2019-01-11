Эксперты объяснили продажу яиц по девять штук

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Эксперты прокомментировали появление упаковок с девятью яйцами, передает РИА «Новости».

По мнению директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, это чистый маркетинговый ход.

«В данном случае единица от десятка для покупателя не столь значима, поэтому это товар, который остаётся в этой же категории, но создаёт иллюзию, что он дешевле относительно товаров конкурентов», — сказал Востриков.

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Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в беседе с RT объяснила необычные упаковки с яйцами запросом людей.

«Сегодня яйцо продаётся в разных видах упаковки, изучая рынок, мы видим, что некоторые покупают по 30 штук, есть упаковки по 10, 8, 12, по 20 штук. Это удовлетворение потребностей нашего населения», — заключила Бобылева.

Она подчеркнула, что квадратная девятиштучная упаковка выглядит очень презентабельно.

Ранее сообщалось, что в России яйца начали продавать девятками.