Рада разрешит несовершеннолетним быть донорами стволовых клеток
В Верховную раду внесли законопроект, согласно которому граждане Украины в возрасте до 18 лет смогут стать донорами стволовых клеток. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, несовершеннолетние украинцы смогут стать донорами только для родных братьев и сестер.
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Как отмечается, для проведения процедуры необходимо осознанное и добровольное согласие донора.
При этом законопроектом также предполагается отсрочить создание украинской единой государственной информационной системы трансплантации до 2020 года.
Ранее сообщалось, что на Украине запретили рекламировать человеческие органы.