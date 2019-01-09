Рада разрешит несовершеннолетним быть донорами стволовых клеток

<img src="//img.gazeta.ru/files3/191/12083191/RTX2MNGB-pic905-895x505-59153.jpg">

В Верховную раду внесли законопроект, согласно которому граждане Украины в возрасте до 18 лет смогут стать донорами стволовых клеток. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, несовершеннолетние украинцы смогут стать донорами только для родных братьев и сестер.

Реклама

Как отмечается, для проведения процедуры необходимо осознанное и добровольное согласие донора.

При этом законопроектом также предполагается отсрочить создание украинской единой государственной информационной системы трансплантации до 2020 года.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили рекламировать человеческие органы.